В Городском округе Пушкинский продолжается озеленение: как изменилась Советская площадь

За последний год муниципалитет заметно преобразился благодаря областным экологическим акциям и частным инициативам. Так, в сентябре прошлого года на трех гектарах земли возле коттеджного поселка «Дарьино Южное» в районе Учебно-опытного лесничества волонтеры высадили 7250 молодых сосен. Весной в регионе прижились еще 305 кедров и 422 ели.



Особым украшением Советской площади в Пушкино стали 35 яблонь сорта «Роялти», высаженные 60 активистами в честь юбилея Победы. В этом сентябре деревья уже дали первый урожай — небольшие ранетки постепенно дозревают под осенним солнцем.



К восстановлению зеленого фонда все активнее подключается местный бизнес. На Пушкинском шоссе в районе дома №10 молодые ивы высадил городской застройщик. Еще 10 саженцев пышной и неприхотливой шаровидной ивы украсили набережную реки Серебрянки — этот подарок округу сделала местная логистическая компания.