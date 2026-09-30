«Деньги забрали, а поломка вернулась»: автоэксперт рассказал, как наказать недобросовестный сервис

Оставили машину в сервисе, заплатили, а через несколько дней неисправность вернулась или появились новые проблемы? Доказать правоту и вернуть деньги в такой ситуации реально. Как распознать «серый» автосервис и что делать при некачественном ремонте, корреспонденту REGIONS рассказал автоэксперт Антон Ворошилов.

Тревожные сигналы до начала ремонта

Первый повод насторожиться — отсутствие понятной информации о сервисе. Если клиент не может выяснить, кто принимает автомобиль, где зарегистрирована компания или ИП, на каких условиях выполняется работа и кто отвечает за результат, связываться с такой мастерской рискованно.

Подозрительны и слишком привлекательные обещания. Особенно если мастер называет подозрительно низкую цену, но отказывается подробно объяснить, какие детали будут установлены и что входит в работу. Ворошилов отметил, что нормальный сервис не скрывает перечень работ и стоимость запчастей. Еще до начала ремонта нужно понимать, что именно будут делать с автомобилем и сколько это будет стоить. Частая схема: водителю называют одну сумму, после диагностики выясняются дополнительные проблемы, сумма растет, а клиент узнает об этом уже после ремонта.

Еще один повод задуматься — предложение оставить машину без оформления документов. Некоторые соглашаются на устную договоренность ради экономии, но при споре доказать факт ремонта и его стоимость становится сложнее.

Что должно быть зафиксировано

До передачи автомобиля в ремонт желательно получить документ с данными исполнителя, сведениями об автомобиле, перечнем работ и их стоимостью. Особое внимание — запчастям. Если сервис предлагает заменить деталь, стоит заранее выяснить, какая именно запчасть будет установлена, новая ли она и входит ли ее стоимость в итоговую сумму.

Ворошилов советует фиксировать все важные договоренности: в заказ-наряде, переписке, смете. Если мастер говорит, что проблема устранена, а через несколько дней оказывается, что нет, документы и сообщения помогут восстановить последовательность событий.

Можно ли вернуть деньги

Если услуга оказана некачественно, потребитель может потребовать устранения недостатков, уменьшения стоимости работ либо отказаться от договора и вернуть деньги. Конкретное требование зависит от ситуации и условий ремонта.

При споре о качестве работы лучше получить независимое заключение с конкретными сведениями о неисправности и возможной причине ее возникновения. С обращением в сервис затягивать не стоит. Сначала исполнителю направляют письменную претензию с четким указанием, что не устроило и чего требует клиент.

Если договориться не удалось, потребитель может обратиться за консультацией в Роспотребнадзор и при наличии оснований защищать свои права в суде. При споре о качестве ремонта может потребоваться экспертиза. Чем быстрее собраны документы, фотографии, переписка и результаты диагностики, тем понятнее будет картина.

Если сервис предлагает сразу снова разобрать автомобиль за деньги, сначала попросите объяснить, почему первоначальная работа не дала результата и на каком основании новый ремонт должен быть платным.