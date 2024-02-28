Глава Луховиц рассказал о динамичном развитии экономики округа

Глава городского округа Луховицы Сергей Тимохин во время встречи с руководителями предприятия «Транснефть-Диаскан» рассказал, как развивается экономика муниципалитета, и каких успехов удалось достичь за последние годы.

За пять лет в Луховицах было создано более 2000 рабочих мест и открыто 140 предприятий. Помимо этого активно реализуют инвестиционные проекты, что положительно сказывается на экономике округа.

«За 11 месяцев прошлого года отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг на 28 млрд рублей, что на 13% больше аналогичного периода 2022 года», – отметил Сергей Тимохин.

Также за 11 месяцев 2023-го увеличили количество отгружаемой продукции, если сравнивать с тем же периодом 2022 года. Например:

– По обрабатывающим производствам отгрузили продукции на 5,9 млрд рублей (+102%).

– По сельскому хозяйству на 7,4 млрд рублей (+150%).

– По розничной торговле на 9,5 млрд рублей (+108%).

Администрация округа и местное отделение партии «Единая Россия» особое внимание уделяют экономическим вопросам. В «ЕР» реализуют разные наказы по округу, которые вошли в Народную программу партии. Поддержку в этом оказывает и губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Очень многое сделано для улучшения учебных заведений округа.

«За год исполнили 86 из 88 наказов. Из важных свершений: капремонт Краснопоймовской и Выкопанской школ, гимназии №10, возрождение стадиона «Авиатор», установка детских игровых комплексов, благоустройство Аллеи Славы, обновление автобусного парка, который выполняет пассажирские перевозки. В этом году начали реконструкцию стадиона « Спартак», а в скором времени приступим к благоустройству нижней части парка имени Воробьева», – сказал Сергей Тимохин.

Глава Луховиц напомнил, что грядут выборы президента России. Жители смогут оставить свой голос и исполнить тем самым гражданский долг с 15 по 17 марта.