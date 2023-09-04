Глава МИД Венгрии: Евросоюз не имеет права диктовать, где нам покупать природный газ

Евросоюз потерял все юридические основания для того, чтобы указывать странам Центральной Европы, где покупать природный газ, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто на пресс-конференции после встречи с азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым.

Сийярто пояснил, что Венгрия заинтересована в том, чтобы диверсифицировать источники поставок газа и хотела бы получать топливо из Азербайджана, Туркмении, Турции и других стран.

Однако для осуществления таких поставок необходимо строительство транспортной инфраструктуры. Страны Юго-Восточной Европы обращались в ЕС с просьбой оказать помощь в финансировании этих проектов, однако так ее и не получили.

В связи с этим Евросоюз не может диктовать Венгрии, где ей покупать газ, сказал Сийярто.

В настоящее время Россия остается основным поставщиком газа в Венгрию – 4,8 млрд кубометров в 2022 году. Для сравнения, поставки газа из Азербайджана в 2023 году составят 100 млн кубометров.

Сийярто подчеркнул, что Венгрия намерена продолжать сотрудничество с Россией в энергетической сфере и не будет поддаваться внешнему давлению.