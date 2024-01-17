Глава Минэкономразвития Решетников: через несколько лет Россия может обойти Японию в рейтинге экономик

Россия в ближайшие несколько лет обогнать Японию в рейтинге Всемирного банка крупнейших экономик мира из расчета покупательной способности, заявил министр экономического развития РФ Максим Решетников на встрече президента РФ с членами правительства.

По его мнению, на это может уйти три-четыре года, если сохранится дифференциал в темпах роста: японская экономика растет меньше 1%, тогда как в России ожидается рост выше 2%.

По данным Всемирного банка, крупнейшей экономикой мира по паритету покупательной способности обладает Китай. За ним следуют США, Индия и Япония. Россия замыкает первую пятерку, оставив позади себя Германию.

Ранее Решетников заявил, что Россия научилась противостоять западным санкциям. При этом он назвал причины, тормозящие рост отечественной экономики, — высокие процентные ставки и дефицит кадров.