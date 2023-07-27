Глава Минэнерго заявил о конкурентоспособности отечественной нефти в любых условиях

Цены на нефть не соответствуют соотношению спроса с предложением на данный момент. Соответствующее заявление накануне сделал министр энергетики РФ Николай Шульгинов. Его слова передает издание ТАСС .

Он заявил, что нефть сейчас недооценивают, и напомнил, что средняя цена Brent’а в первой половине 2023 года составила менее $80. Министр заявил, что нефть недооценена, и ее цены не соотносятся со спросом и предложением. Он заявил, что на цену топлива сейчас куда больше влияют спекуляции.

Он заявил, что отечественная нефть будет держать конкурентоспособность, какими бы ни были цены на рынке.

Недавно стало известно, что цена на отечественную нефть Urals поднялась до более чем $65 за баррель. Она впервые так поднялась в цене с ноября прошлого года.