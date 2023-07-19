Глава Минфина РФ предрек рост доходов и расходов в следующем году
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Министр финансов России Антон Силуанов заявил, что в 2024 году расходы бюджета превысят запланированные показатели.
Их увеличение он связал с ростом доходов, которые наблюдаются в этом году и прогнозируются на следующий, – соответственно, можно больше потратить.
Министр уточнил, что в правительстве в настоящее время обсуждается объем превышения расходов.
Ранее в Минфине сообщили о наращивании госдолга. Государство будет брать взаймы средства, необходимые на оборону и обустройство новых регионов.