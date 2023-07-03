Глава Мининвеста Подмосковья рассказала о цифровых сервисах для малого бизнеса

Все цифровые сервисы для малого и среднего бизнеса в Подмосковье сосредоточены на едином инвестиционном портале — об этом рассказала министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева на еженедельном совещании губернатора с правительством региона и главами городских округов по ВКС.

«Уже сейчас на нем можно получить в электронном виде все типы субсидий. Есть электронный калькулятор и данные отчетности. К примеру, с 1 июня уже подано 562 заявки на субсидии по оборудованию, 40 — по франшизе, 162 — на продвижение в маркетплейсах. Бизнес может легко и удобно все эти услуги и сервисы получить», — рассказала глава Мининвеста.

Еще один важный сервис — предоставление земли и недвижимости на льготных условиях. Программа «Земля за рубль» действует давно, сейчас эта схема отрабатывается и по отношению к объектам недвижимости.

На Инвесткарту Подмосковья нанесены более 7,5 тыс. объектов. Карта кликабельная, работает система фильтров: городской округ, площадь участка, назначение и пр. Причем собственники земли могут разместить и свой объект на этой карте, чтобы привлечь инвестора, добавила Зиновьева.