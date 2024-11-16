Зиновьева: новая система сопровождения инвесторов даст Подмосковью 250 тыс рабочих мест
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В минувшую пятницу, 15 ноября, состоялся II Съезд глав министерств экономического развития субъектов России. Стенд Московской области привлек множество слушателей представленной новой системой сопровождения инвесторов «Инвестор». Подробности рассказала зампред правительства, министр промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева.
Как подчеркнула министр, одной из основных задач при работе с инвесторами и их проектами является качество, скорость и простота в обслуживании. Она подчеркнула, Подмосковье стало первым российским регионом, что внедрил данную автоматизированную систему, которую удалось реализовать на практике всего на полгода.
«Важной задачей для нас стала необходимость оптимизировать все процессы и уменьшить время реализации инвестпроектов в Московской области. Поэтому мы создали и внедрили в работу министерства новую автоматизированную информационную систему „Инвестор“. Общий объем инвестиций в эти проекты составляет свыше 2,1 трлн рублей. . Порядка 850 из этих проектов — строительство новых предприятий, остальные предполагают модернизацию», — отметила Зиновьева.
Глава Мининвеста также сообщила, реализация указанных инвестпроектов позволит создать в Московской области порядка 250 тыс. рабочих мест. Сами же инвесторы получают в своей системе при помощи дорожных карт доступ к личным кабинетам и закрепленных за проектом менеджеров.
«Благодаря этой системе средний срок реализации инвестиционных проектов сократился с 3 лет до 1,5 лет, в зависимости от категории проекта», — подчеркнула она.
В заключение Зиновьева предложила всем желающим более подробно познакомиться с новой системой пройти обучение у специалистов Минэкономразвития.