Зиновьева: новая система сопровождения инвесторов даст Подмосковью 250 тыс рабочих мест

Как подчеркнула министр, одной из основных задач при работе с инвесторами и их проектами является качество, скорость и простота в обслуживании. Она подчеркнула, Подмосковье стало первым российским регионом, что внедрил данную автоматизированную систему, которую удалось реализовать на практике всего на полгода.

«Важной задачей для нас стала необходимость оптимизировать все процессы и уменьшить время реализации инвестпроектов в Московской области. Поэтому мы создали и внедрили в работу министерства новую автоматизированную информационную систему „Инвестор“. Общий объем инвестиций в эти проекты составляет свыше 2,1 трлн рублей. . Порядка 850 из этих проектов — строительство новых предприятий, остальные предполагают модернизацию», — отметила Зиновьева.

Глава Мининвеста также сообщила, реализация указанных инвестпроектов позволит создать в Московской области порядка 250 тыс. рабочих мест. Сами же инвесторы получают в своей системе при помощи дорожных карт доступ к личным кабинетам и закрепленных за проектом менеджеров.

«Благодаря этой системе средний срок реализации инвестиционных проектов сократился с 3 лет до 1,5 лет, в зависимости от категории проекта», — подчеркнула она.

В заключение Зиновьева предложила всем желающим более подробно познакомиться с новой системой пройти обучение у специалистов Минэкономразвития.