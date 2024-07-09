Глава Минпромторга России Алиханов назвал три подхода к решению проблемы занятости в промышленности

По словам министра промышленности и торговли РФ Антона Алиханова, ведомство развивает три направления для решения проблемы занятости в промышленности. Об этом сообщает NEWS.ru .

Он добавил, что это касается развития профессионального образования, создания передовых инженерных школ, роботизации и автоматизации промышленности.

По мнению главы Минпромторга России, ведомство ведет активную работу по строительству кампусов, развитию университетской базы и научных организаций. Тем не менее наибольшим и сложным направлением является именно третье. Министерство занимается этим по указу главы государства Владимира Путина, который поручил добиться вхождения нашей страны в топ-25 государств по роботизации.

Он пояснил, что данная задача может решаться легко через простое субсидирование вне зависимости от того, где производится робот, однако основной вызов связана с наличием грамотных интеграторов и тех, кто умеет правильно проектировать производственные процессы. Ключевая сложность состоит не в создании новых роботизированных заводов, а в реинженеринге и перепроектировании процессов уже на действующих предприятиях.