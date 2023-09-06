Глава Минвостокразвития посетовал на нехватку ледоколов для развития Северного морского пути

В 2022 году по СМП было поставлено 34 млн тонн грузов, столько же планируется перевезти и в этом году. В 2024 году объем грузов должен достичь 80 млн тонн, а к 2031-му – 200 млн тонн.

Главное препятствие на пути осуществления этих амбициозных планов как раз нехватка ледоколов, считает Чекунков. По его словам, их недостаточно не только в России, но и во всем мире. При том что судна такого класса строятся даже не месяцы, а годы.

Министр рассказал, что в настоящее время ведутся переговоры о кооперации с наиболее заинтересованными партнерами – Индией и Китаем. Произвести в необходимом количетве флот ледового класса можно только совместными усилиями, уверен Чекунков.