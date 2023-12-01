Глава Птицеводческого союза Бобылева назвала виновных в удорожании яиц

По данным Росстата, за прошлую неделю стоимость куриных яиц в России увеличилась более чем на 4%. При этом с начала текущего года они подорожали более чем на 36%, а рост стоимости куриного мяса составил более 30%. По словам гендиректора Российского птицеводческого союза Галины Бобылевой, это прежде всего связано с тем, что сезонное повышение отпускной стоимости у производителей совпало с повышенным спросом, поэтому вина в удорожании данных продуктов полностью лежит на торговых сетях. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

Она добавила, что такое повышение стоимости было связано с необходимостью покрыть убытки, которые были понесены за лето, когда торговые сети «неправомерно» скупают у производителей яйца по цене ниже себестоимости.

По мнению эксперта, вина торговых сетей в том, что они много лет не слышали производителей и летом скупали у них яйца ниже себестоимости и не заключали с производителями долгосрочных контрактов.