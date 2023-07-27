Глава Росавиации назвал условие запуска прямых авиарейсов в Африку

Глава Росавиации Александр Нерадько в ходе саммита «Россия – Африка» рассказал о возможности расширения прямых авиарейсов между Россией и странами континента.

По его словам, в России достаточное количество самолетов, занятых в пассажироперевозках, чтобы открывать новые направления, в том числе в Африку.

Главным условием Нерадько назвал обеспечение безопасности российских воздушных судов. У России должны быть гарантии, что пассажирские самолеты не будут задержаны в африканских портах и получат своевременное техническое обслуживание и возможность дозаправки.

Он отметил, что те африканские страны, с которыми у России есть прямое авиасообщение, подобные гарантии предоставили.