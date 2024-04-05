Глава «Росчайкофе» Чантурия заявил, что жители РФ не останутся без кофе в связи с его подорожанием на мировом рынке

Последние два года наша страна живет в условиях довольно высокой стоимости кофе. Это касается и сырья, завозимого из-за рубежа, и о готовой продукции на полках магазинов и в кофейнях. К тому же биржевая стоимость кофе сорта робуста резко увеличилась до рекордного уровня 2008 года из-за опасений снижения поставок из Вьетнама. Предполагается, что аномальная жара и потенциальный дефицит воды у фермеров во Вьетнаме приведет к плохим кофейным урожаям и, соответственно, сокращению объемов экспорта. По словам генерального директора ассоциации «Росчайкофе» Рамаза Чантурия, удешевления кофе в ближайшем будущем не произойдет, тем не менее он останется доступным для жителей нашей страны, поскольку серьезных предпосылок для кардинального подорожания или дефицита данной продукции на российском рынке сегодня нет. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

Он добавил, что отечественный рынок кофе полностью зависит от импортного сырья. Практически 100% кофейных зерен любого сорта попадает в нашу страну из-за рубежа. В связи с чем рост мировых цен на кофейное сырье вполне может отразиться на стоимости кофе внутри России, тем не менее это влияние не окажется значительным. Это связано с тем, что доля затрат на сырье в себестоимости готовой чашки кофейного напитка снижается по мере продвижения от плантации до потребителя, а стоимость конечного продукта зависит от множества иных факторов, которые нередко имеют куда большее значение, чем биржевые показатели.

По мнению эксперта, биржевые цены на кофе находятся на весьма высоком уровне с конца 2021 – начала 2022 года, когда они подскочили в 2,5 раза. При этом дальнейшая ситуация с биржевыми ценами на кофе во многом станет зависеть от урожаев и климатических условий в Бразилии, занимающей 40% от всего рынка кофе в мире.

Он подчеркнул, что кофе находится в высокой ценовой границе и останется на том же уровне, предпосылки для резкого роста стоимости в целом отсутствуют.