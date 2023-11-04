Глава российского Минфина объяснил высокий госдолг США

Силуанов подчеркнул, что американский госдолг и вправду является достаточно большим. Тем не менее по словам министра, проблема кроется в том, что Штаты самостоятельно печатают деньги и покупают их, тем самым приобретая облигации своей страны.

Он заявил, что Штаты продолжают жить в парадигме, что американская валюта является крепкой и надежной. Силуанов возразил, заявив, что такое невозможно в условиях «бесконтрольной эмиссии». Он указал на то, что это «отвлекает» расходы государственного бюджета, в том числе и на погашение долга.