Глава Российского топливного союза Аркуша рассказал о влиянии запрета на экспорт бензина на его стоимость в России

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин одобрил инициативу введения запрета на экспорт бензина сроком на полгода, она вступит в действие с 1 марта. Глава Российского топливного союза Евгений Аркуша рассказал, какое влияние это окажет на стоимость бензина для россиян. Об этом сообщает « Вечерняя Москва ».

По его словам, данный запрет призван удержать резкий рост стоимости, то есть она может вырасти, но при этом остаться в пределах инфляции.

Эксперт добавил, что для сдерживания роста цен нужно увеличить предложение путем либо роста выработки, либо ограничением на экспорт.

По его мнению, введение временного запрета на экспорт сырья является общепринятой мировой практикой, поскольку в теплое время года в России увеличиваются объемы потребления топлива.