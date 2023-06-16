Глава Сбербанка Греф пояснил причины невозможности коллапса банковской системы в России

По словам председателя правления Сбербанка Германа Грефа, закрытие зарубежных банков в нашей стране не создаст кризис с закрытием по цепочке множества отечественных банков. Об этом сообщает NEWS.ru .

Напомним, что бывший заместитель главы Банка России Михаил Сухов заявлял, что в ближайшие три года Россию могут покинуть 50 банков, прежде всего это финансовые организации с иностранным участием.

Греф пояснил, что доля сектора зарубежных банков в нашей стране слишком мала для того, чтобы жители РФ ощутили последствия их ухода.