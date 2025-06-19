Глава «Северстали» предупредил о рисках для металлургии

В кулуарах ПМЭФ в интервью каналу «Россия 24» гендиректор «Северстали» Александр Шевелев допустил возможность временной остановки части металлургических мощностей с целью урегулирования объема предложения на рынке.

По его словам, существует вероятность, что некоторые предприятия, особенно те, у которых высокие издержки производства, могут быть вынуждены приостановить свою деятельность.

Шевелев не исключает и возможность сокращения масштаба отдельных проектов «Северстали». Однако, он акцентировал внимание на том, что в настоящее время приоритетом для компании является сохранение сроков реализации крупных инвестиционных инициатив, без сокращений или переносов.

Согласно его прогнозам, потребление стали в текущем году может снизиться примерно на 10%, достигнув уровня около 39 млн тонн, в то время как в предыдущие годы этот показатель варьирвался в пределах 43-45 млн тонн.

Он также отметил, что текущие цены на сталь на российском рынке достигли «многолетних минимумов», однако во втором квартале наблюдается «незначительный рост цен».

Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья подписал соглашение о строительстве завода по производству гидравлического оборудования.