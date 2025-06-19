Губернатор Подмосковья подписал соглашение о строительстве завода по производству гидравлического оборудования

Губернатор Московской области Андрей Воробьев подписал соглашение о создании совместного предприятия компаний ООО «ДСТ-УРАЛ» (Челябинск) и АО «Пневстроймашина» (Екатеринбург), в рамках которого в Подмосковье наладят выпуск гидравлического оборудования, дорожно-строительной техники и беспилотных аппаратов. Соглашение оформили на ПМЭФ-2025.

«Компании стали якорными резидентами Государственного индустриального парка „Ключ“ в Дмитрове, еще один завод разместится в Дубне. Постараемся создать все условия для того, чтобы значимое для нашей экономики отечественное производство успешно развивалось», — отметил губернатор.

По его словам, предприятия в регионе будут выпускать импортозамещающую продукцию, включая гидравлику — моторы, редукторы, гидрораспределители, а также тяжелую спецтехнику. Их планируют запустить в 2026 году. В реализацию проектов вложат 6 млрд рублей, это позволит создать 300 рабочих мест.

Для этой цели в Подмосковье предоставили землю. Так, производство гидравлического оборудования и экскаваторов-погрузчиков разместят в Государственном индустриальном парке «Ключ» в Дмитровском округе, беспилотной техники — в ОЭЗ «Дубна».

Директор ООО «ДСТ-УРАЛ» Евгений Горелый отметил, что в Подмосковье будут выпускать многофункциональную технику для использования в том числе в городских условиях. Например, экскаваторы на колесном шасси.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что благодаря трансформации ЦСС площадь вводимых объектов увеличилась в 1,5 раза.