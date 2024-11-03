Глава Союза сыроваров РФ Сирота дал оценку состоянию и перспективам развития АПК в стране

В условиях санкционного давления и глобальных изменений отечественный агропромышленный комплекс (АПК) сталкивается со множеством вызовов, однако также продолжает уверенно развиваться. Глава Союза сыроваров России Олег Сирота рассказал об устойчивости этого направления перед лицом санкций и глобальных перемен. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

По его словам, в России весьма мощный агрокомплекс, страна превратилась из импортера в продовольственного экспортера. Одной из самых острых проблем является отток кадров из сельской местности, что представляет собой серьезный вызов для АПК, а это значительно затрудняет запуск и развитие новых проектов. Для решения указанной проблемы следует не только популяризировать сельскохозяйственные профессии, а также и создавать более комфортные условия для жизни и работы в сельской местности и обеспечивать достойные условия оплаты.

Фермер отметил, что при этом принятые меры господдержки способствуют укреплению продовольственной безопасности. Однако Россия столкнулась с проблемами в поставках западного оборудования и комплектующих, тем не менее сегодня многие предприятия переходят на отечественную базу, что дает возможность частично компенсировать дефицит зарубежных технологий.

Ранее сообщалось, что фермер из Московской области основал российский Союз улитководов.