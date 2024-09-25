Фермер из Московской области основал российский Союз улитководов

Подмосковный фермер основал российский Союз улитководов, который будет заниматься развитием данного вида сельскохозяйственной деятельности, а также оказывать информационную и технологическую поддержку профильным представителям бизнеса. Об этом сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

В ведомстве уточнили, что в Подмосковье насчитывается шесть хозяйств, занимающихся разведением улиток. В их числе — проект «Экодеревушка» в селе Парфентьево Коломенского округа, который развивает основатель Союза улитководов. Там посетители могут узнать об особенностях содержания улиток, их выращивания и переработки. Помимо этого, они смогут посетить ресторан, в меню которого представлена блюда из улиток, или крокодиловую ферму.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о мерах поддержки бизнеса в Подмосковье.