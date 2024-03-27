Глава Талдома оценил успешное производство натуральной вяленой продукции в округе

На предприятии в Талдоме под собственной торговой маркой «Богатый улов» осуществляется производство снековой продукции из рыбы. Недавно предприятие посетил глава Талдомского округа Юрий Крупенин и его профильный заместитель Екатерина Марусева, которые воочию увидели работу в цехе.

Изготовление высококачественной вяленой продукции в Талдоме идет полным ходом. Глава округа и его заместитель осмотрели цех и площадку, где ознакомились с технологическим циклом производства снековой продукции из рыбы и икры. Высоко оценили то, что при работе большое внимание уделяют контролю качества и отбору сырья. Предприятие также заботится о том, чтобы продукция поступала на полки магазинов в эстетическом виде.

«В Талдомском округе зарегистрировано около 1,5 тысяч хозяйствующих субъектов, каждый из них вносит значительный вклад в социально-экономическое развитие», - сказал глава Талдомского округа.

Отметим, что предприятие по производству высококачественной натуральной продукции из рыбы осуществляется в Талдоме с 2011 года.