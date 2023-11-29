Глава Талдома проверил работу предприятия по выращиванию картофеля, зерновых и рапса

В рамках рабочего визита на АО «Агрофирма Бунятино» глава муниципалитета обсудил с руководством вопросы развития производства и планы по внедрению новых технологий, сообщила пресс-служба администрации Талдома.

В этом году на агрофирме собрали свыше 20 тысяч тонн картофеля, более 1,7 тысячи тонн пшеницы озимой, а также почти 782 тонны рапса. Сельскохозяйственное производство постоянно увеличивает посевную площадь за счет ввода в оборот новых земель. Только за последние четыре года было освоено почти восемьсот гектаров, около половины из них – по проекту реконструкции осушительных систем.

Ранее губернатор Андрей Воробьев напомнил, что Московская область имеет два ордена Ленина за передовое сельское хозяйство.