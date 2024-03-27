Глава Талдомского округа посетил муниципальное швейное производство

Глава Талдомского округа Юрий Крупенин побывал на городском швейном производстве, оценил работу муниципального предприятия и обсудил с руководством перспективы развития бизнеса.

Швейное производство осуществляет свою деятельность в городе Талдом уже 25 лет. Здесь работают 18 человек, выполняющих самые разные заказы. Например, швеями осуществляется пошив головных уборов для сотрудников МЧС, форм медицинских работников, каскеток для сотрудников Московского метрополитена и т.д.

Юрий Крупенин осмотрел производство и пообщался с руководством, напомнив про ряд мер поддержки бизнеса в Подмосковье, которые открывают новые перспективы развития своего дела.

Отметим, что ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев указывал на важность поддержки бизнеса со стороны правительства. По его словам, каждый предприниматель должен своевременно получать помощь властей при решении самых разных вопросов.