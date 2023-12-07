Глава Центробанка Набиуллина прокомментировала вероятность очередного повышения ключевой ставки
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Жители РФ стали чаще задаваться вопросом, следует готовиться к повышению или понижению ключевой ставки Центробанка РФ. Глава финансового регулятора Эльвира Набиуллина дала ответ на этот вопрос. Об этом сообщает Life.ru.
По ее словам, следует быть готовыми ко всему всегда.
Ранее бывший министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев сообщил, что Банку России под руководством Эльвиры Набиуллиной удается противостоять внешним шокам.