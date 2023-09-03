Глава Центробанка заявила о притоке наличной валюты в отечественные банки

Глава Центрального Банка РФ Эльвира Набиуллина заявила о притоке наличной валюты в отечественные банки, и о том, что он превышает спрос. Соответствующее заявление она сделала во время конференции «10 лет Мегарегулятору: вчера, сегодня, завтра», передает Business FM .

После заявления Набиуллиной, корреспонденты Business FM сделали несколько звонков обменникам в столице. 4 из них сообщили о наличии долларов и евро. В обменнике на Арбате заявили о наличии только 800 евро, а в Бауманской –1750. Сообщается, что большие суммы в иностранной наличности нужно заказывать заблаговременно.

Недавно глава ЦБ заявляла о временном характере ситуации, в которой иностранная валюта будет дешевле в наличности, чем в безналичности. По ее словам, отечественные банки испытывают трудности с конвертации наличных на фоне валютных ограничений.