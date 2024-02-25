Глава украинского Минфина признал нехватку средств у страны

Украина ощущает дефицит финансовых средств на фоне задержки помощи со стороны коллективного Запада. Тем не менее государство рассчитывает перекрыть данную нехватку траншами от Евросоюза и Всемирного банка. Соответствующее заявление сделал украинский министр финансов Сергей Марченко в эфире местного телевизионного канала «Рада».

В беседе с журналистами глава ведомства заявил, что страна уже ощущает данную нехватку средств, только этого пока не успели ощутить ее граждане. По словам Марченко, государство пока что справляется с нахождением ресурсов для перекрытия данных потребностей.

Он также признался, что решить эту проблему Украина рассчитывает посредством помощи от Запада, которую страна получит, но с некоторой задержкой. Как подсчитал украинский министр, денег от Европы и Всемирного банка хватит на то, чтобы закрыть дефицит на первое полугодие 2024-го.