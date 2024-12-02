Глава ВТБ Костин сравнил Набиуллину с Тэтчер

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина очень схожа по своим рабочим решениям с бывшей главой британского правительства Маргарет Тэтчер. Так считает руководитель банка ВТБ Андрей Костин. Такое сравнение он сделал во время интервью Reuters.

По мнению руководителя ВТБ, Набиуллина является очень смелым человеком. Она способна решительно действовать, когда это необходимо, и это сближает ее с экс-премьером Великобритании.

«Маргарет Тэтчер — такая же «железная леди», как Набиуллина — активно боролась с инфляцией, полагая, что это главное в экономике», — указал он.

Костин добавил, что он сам не является таким же монетаристом. По его мнению, инфляция на уровне в 8,5% не настолько критична для страны, как это считают в Центробанке. Он сошелся во мнении с Набиуллиной, что уже в следующем году удастся снизить инфляцию до уровня в 6,4%, за счет чего можно будет понижать ключевую ставку. Если этого не произойдет, то необходимо прибегнуть к другим способам снижения девальвации рубля.

Ранее сама Набиуллина заявила, что сейчас экономика России находится в своей переломной точке. Денежно-кредитная политика властей наконец достигла необходимой строгости, и за счет этого стоит ожидать падение инфляции.