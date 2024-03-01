Главы минфинов стран G20 не смогли принять итоговое коммюнике из-за споров по Украине

Встреча министров финансов и глав центробанков стран G20, прошедшая в бразильском Сан-Паулу, завершилась без опубликования итогового коммюнике.

Глава минфина Бразилии Фернандо Хаддад отметил, что согласовать совместное заявление оказалось невозможным из-за разногласий стран-участниц по поводу конфликтов на Украине и в секторе Газа.

Вместо итогового коммюнике было опубликовано председательское коммюнике. В нем Хаддад призвал страны объединить усилия для создания справедливой налоговой системы, которая бы заставила сверхбогатых людей планеты платить большие налоги.

Ранее в Рио-де-Жанейро прошла заседание глав дипломатических ведомств G20. Отмечалось, что министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и глава Госдепа США Энтони Блинкен в ходе форума между собой не общались.