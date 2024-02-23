Блинкен не стал общаться с Лавровым на встрече глав дипведомств G20 в Бразилии

Глава госдепа США Энтони Блинкен и министр иностранных дел России Сергей Лавров не общались друг с другом в ходе прошедшего в бразильском Рио-де-Жанейро заседания руководителей дипломатических ведомств стран-членов G20.

Об этом, как информирует ТАСС, американский дипломат сам признался в беседе со СМИ. В то же время Блинкен отметил, что внимательно слушал речь своего российского коллеги в ходе прошедшей встречи дипломатов.

«У меня не было прямых контактов с министром иностранных дел Лавровым, но я слышал его выступления на встречах, и я полагаю, что он, а также многие другие слышали мои выступления», — сказал глава госдепа.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что предпосылок к восстановлению отношений РФ и ЕС пока нет.