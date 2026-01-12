Год глубокого спада: как рынок грузоперевозок в России пережил худший кризис за 10 лет

Российский рынок грузоперевозок в 2025 году пережил один из самых сложных периодов за последнее десятилетие. Как сообщили эксперты в распоряжении « Ленты.ру », спрос на транспортные услуги демонстрировал негативную динамику во всех ключевых сегментах: автомобильном, железнодорожном и морском.

Заместитель генерального директора логистического оператора ПЭК и эксперт ассоциации «АвтоГрузЭкс» Андрей Мякин отметил, что наиболее тяжелая ситуация в автоперевозках сложилась в первом полугодии. В феврале индекс ATrucks, отражающий баланс спроса и предложения на рынке грузовиков, опустился ниже значений даже пандемийного 2020 года. Это привело к обвалу тарифов и поставило многие транспортные компании на грань рентабельности, а некоторые работали в убыток.

Падение затронуло и другие виды транспорта. По данным Мякина, за январь–сентябрь погрузка на сети РЖД сократилась на 6,7% в годовом выражении, составив 830 млн тонн, что стало крупнейшим снижением за последние 10 лет. Грузооборот российских портов за девять месяцев также уменьшился на 2,4%, до 635 млн тонн.

Некоторое оживление на рынке наметилось лишь в октябре. К концу года индекс ATrucks поднялся до положительной отметки +36, что свидетельствует о превышении спроса над предложением транспорта. Однако тарифы в декабре выросли лишь на 3% в годовом исчислении, что ниже уровня инфляции, поэтому о полноценном восстановлении говорить рано. Частичной стабилизации удалось достичь, в том числе, за счет распродажи с большими скидками до 30% техники, которую перевозчики вернули лизинговым компаниям.

Эксперты связывают надежды на улучшение в 2026 году со снижением ключевой ставки Банка России, что может удешевить кредиты и стимулировать инвестиции. Вместе с тем, как предупредил начальник отдела анализа ПСБ Илья Ильин, падение курса рубля может ограничить возможности регулятора по быстрому смягчению монетарной политики, создавая риски для инфляции.