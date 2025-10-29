Годовая инфляция опустилась до 8,13%
Минэкономразвития: инфляция в России показала небольшое снижение
Фото: [Медиасток.рф]
Согласно информации Министерства экономического развития, за неделю с 21 по 27 октября годовая инфляция в России продемонстрировала незначительное снижение — с 8,14 % до 8,13 %, пишет «Парламентская газета».
Динамика цен по ключевым сегментам рынка выглядит следующим образом:
В продовольственном секторе наблюдается замедление темпов роста стоимости товаров. Общий показатель для продуктов питания составил 0,26 %, при этом на плодоовощную продукцию цены выросли на 1,08 %, а на остальные продукты питания (без учета овощей и фруктов) — на 0,18 %.
В сегменте непродовольственных товаров темпы роста цен снизились до 0,09 %. В секторе услуг, попадающих под наблюдение статистиков, динамика цен зафиксирована на уровне 0,21 %.
Анализ с начала года показывает существенные различия в динамике цен на отдельные категории товаров и услуг. Наиболее заметно подорожали:
- бензин — на 12,07 %;
- туристические, регулируемые и бытовые услуги — на 11,49 %.
При этом максимальное снижение цен зафиксировано на плодоовощную продукцию — показатель составил −12,47 %.
