Годовая инфляция опустилась до 8,13%

Согласно информации Министерства экономического развития, за неделю с 21 по 27 октября годовая инфляция в России продемонстрировала незначительное снижение — с 8,14 % до 8,13 %, пишет « Парламентская газета ».

Динамика цен по ключевым сегментам рынка выглядит следующим образом:

В продовольственном секторе наблюдается замедление темпов роста стоимости товаров. Общий показатель для продуктов питания составил 0,26 %, при этом на плодоовощную продукцию цены выросли на 1,08 %, а на остальные продукты питания (без учета овощей и фруктов) — на 0,18 %.

В сегменте непродовольственных товаров темпы роста цен снизились до 0,09 %. В секторе услуг, попадающих под наблюдение статистиков, динамика цен зафиксирована на уровне 0,21 %.

Анализ с начала года показывает существенные различия в динамике цен на отдельные категории товаров и услуг. Наиболее заметно подорожали:

бензин — на 12,07 %;

туристические, регулируемые и бытовые услуги — на 11,49 %.

При этом максимальное снижение цен зафиксировано на плодоовощную продукцию — показатель составил −12,47 %.

