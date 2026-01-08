Гонконг в огне: какие акции стремительно дешевеют на фоне кризиса

В США основные индексы завершили предыдущую торговую сессию неоднородно. Индекс S&P 500 снизился на 0,34%, а промышленный индекс Dow Jones потерял 0,94%. В то же время технологический Nasdaq Composite продемонстрировал небольшой рост, прибавив 0,16%, отчасти благодаря позитивным новостям в секторе высоких технологий.

В Европе на открытии торгов в четверг преобладает негативный настрой. Немецкий индекс DAX демонстрирует незначительный рост на фоне сильных данных по промышленным заказам, в то время как британский FTSE 100 и французский CAC 40 снижаются. Общеевропейский индекс Euro Stoxx 50 также торгуется в отрицательной зоне.

В Азиатско-Тихоокеанском регионе движение индексов разнонаправленно. Японский Nikkei 225 снижается на 1,59% после публикации данных о замедлении роста заработной платы. Гонконгский Hang Seng также показывает снижение, в то время как южнокорейский Kospi находится около нулевой отметки. Китайский Shanghai Composite торгуется без существенных изменений. Настроения на азиатских площадках отчасти сдерживаются сохраняющейся геополитической напряженностью в регионе.

