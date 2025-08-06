Горячие цены на холодный суп: свекольник ударил по кошельку россиян

Специалисты компании АТОЛ выяснили, как за год изменились цены на ингредиенты для приготовления свекольника. В рамках исследования они сравнили данные за январь — июль 2024 и 2025 годов.

Как сообщалось «Газета.Ru», больше всего подорожали корнеплоды. Так, стоимость килограмма картофеля в рознице достигла 88 руб. (+52% по отношению в прошлому году). Цены на свеклу выросли на 34%, до 98 рублей за килограмм.

Палка вареной колбасы в среднем стоит 471 рублей. За год продукт подорожал на 16%. Килограмм свежих огурцов сейчас стоит 197 рублей (на 4% выше прошлогоднего уровня).

Сметана в среднем стоит 126 рублей (+6% по сравнению с прошлым годом).

А вот яйца, наоборот, подешевели. Медианная стоимость десятка составила 112 рублей. Это на 6% дешевле, чем в прошлом году.

Упаковка укропа в среднем стоит 58 рублей (+8%), петрушка — 68 руб. (+5%), а зеленый лук — 76 руб. (+6%).

Ранее сообщалось о том, что стоимость куриного мяса с начала года выросла всего на 5%.