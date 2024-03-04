Госдолг Украины на душу населения за 10 лет вырос в 4 раза

Госдолг Украина на одну душу населения за менее чем 10 лет вырос в 4 раза и на данный момент составляет 5 с половиной тысяч долларов. В ближайшие годы данное число может приблизиться к $7 тысячам. Соответствующее заявление сделали журналисты информационного агентства РИА Новости в своем материале.

По информации Министерства финансов Украины, госдолг увеличился с 2014 года менее чем в 2,5 раза, а за последние 2 года – в полтора раза, до $145 миллиардов

Сообщается, что большая часть роста пришлась на внешнюю задолженность. Менее чем 10 лет назад она составляла $31 миллиард, но уже 2 года назад – $64 миллиарда, а в прошлом году – почти $95 миллиардов.

В 2014 году госдолг на одного гражданина составлял менее полутора тысяч долларов, но сейчас составляет уже более $5,5 тысяч, добавили журналисты.

Недавно европейские депутаты одобрили создание нового фонда для Украины, объемом в 50 миллиардов евро, которые будут выделяться государству на протяжение 3 лет. В то же время, большая их половина составляет кредиты, что чревато риском повысить госдолг на украинца до почти $7000.