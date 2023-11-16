Госдума в третьем чтении приняла законопроект о повышении МРОТ

Законопроект вступит в силу 1 января 2024 года. Минимальная заработная плата будет составлять 19 242 рублей в месяц. Таким образом, она повысится на 18,5%. В 2023 году МРОТ составляет 16 242 рубля.

Кабинет министров внес соответствующие поправки в Госдуму РФ вместе с проектом федерального бюджета и бюджетов внебюджетных фондов на 2024-2026 годы в сентябре.

Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил, что увеличить МРОТ с нового года поручил президент России Владимир Путин. Володин подчеркнул, что это решение является важным, поскольку повысит реальные доходы граждан. По словам депутата, зарплата вырастет после поправок у 4,8 млн россиян.

Принятый Думой законопроект также подразумевает увеличение некоторых пособий – по временной нетрудоспособности, беременности, родам, больничных и других социальных выплат.

МРОТ – это законодательно установленный минимум, применяемый для регулирования оплаты труда за час, день, неделю, месяц, а также для определения размеров пособий по временной нетрудоспособности и иных целей обязательного социального страхования. Работодатели не имеют право платить работникам зарплату в размере меньшем, чем МРОТ, однако с этой суммы может быть удержан подоходный налог в размере 13%.