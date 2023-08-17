Госзаказчики сократили расходы на покупку Lada и УАЗ на четверть

Количество госзаказов на автомобили Lada и УАЗ сократились на четверть в первом полугодии по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Об этом сообщили эксперты сервиса «Контур.Торги». Результаты их исследования сообщает издание РИА Новости .

Аналитики отметили, что отечественный автопром сдает позиции на рынке государственных заказов. Закупки у Lada и УАЗ сократились на 25% и 24% соответственно.

По итогам первого полугодия, лидером по сумме госзаказов стал ГАЗ, но и его динамика стал отрицательной. Компания показала снижение на 2%.

Общие расходы на госзакупки российских авто сократились на 13%, сообщили аналитики. Общая сумма госзаказов составила менее 2,5 миллиардов рублей.

Эксперты подсчитали, что расходы на закупки всех брендов выросли почти на 30% до 78 миллиардов рублей. Количество госзакупок сократилось почти на 10%.