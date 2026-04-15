Готовьте кошельки: эксперты рассказали, у каких будущих станций метро жилье прибавит в цене от 15 до 30 процентов

В 2026 году строительство новых станций столичного метрополитена станет мощным драйвером роста цен на первичную недвижимость в прилегающих районах. Управляющий директор риелторской компании «Метриум» Руслан Сырцов в беседе с РИА Новости спрогнозировал, что квартиры в новостройках, расположенных вблизи будущих станций Рублево-Архангельской линии, могут прибавить в стоимости до тридцати процентов в течение года. В первую очередь это коснется районов у станций «Звенигородская», «Народное Ополчение» и «Бульвар Генерала Карбышева».

В свою очередь, главный аналитик сервиса «Циан» Алексей Попов дополнил картину, отметив, что заметное удорожание первичного жилья ожидается и около новых станций Троицкой линии, среди которых «ЗИЛ», «Крымская», «Академическая», «Вавиловская» и «Новаторская». Кроме того, по его мнению, в связи с развитием инфраструктуры на пятнадцать-двадцать процентов могут подорожать новостройки в районе Хорошево-Мневники. Схожая динамика прогнозируется для объектов вдоль будущей Бирюлевской линии, особенно в южной части Даниловского района и в Нагатинском Затоне, а также в промзонах между Метрогородком и Гольяново и на северном отрезке Люблинско-Дмитровской линии в Дегунине.

По оценкам экспертов, на двадцать-двадцать пять процентов способны вырасти в цене объекты у станции «Проспект Вернадского», что связано не только с транспортной доступностью, но и с благоустройством прилегающих зеленых зон и модернизацией коммуникаций. На стоимость жилья у станции «Давыдково» повлияет появление премиальных жилых комплексов. Аналогичный восходящий тренд ожидается и в локациях у станций «Технопарк», «Кленовый бульвар», «Москва-Сити», «Печатники» и «Сокольники».

Вторичный рынок также не останется в стороне от транспортных улучшений. Существенную прибавку в цене — от пятнадцати до семнадцати процентов — могут получить объекты в Строгино, вдоль трассировки Бирюлевской линии и в Гольяново, куда планируется продлить Арбатско-Покровскую линию. Ввод в эксплуатацию крупных жилых комплексов бизнес-класса подстегнет цены на вторичные квартиры у станций «Печатники», «Нагатинская» и «Ботанический сад». На десять-пятнадцать процентов способны подорожать квартиры в окрестностях станций метро «Аэропорт», «Калужская», «Марьина Роща», «Ростокино», «Косино-Ухтомский» и МЦК «Соколиная гора».