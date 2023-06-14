Греф спрогнозировал рост ВВП России в 2023 году на 2%

Мировая экономика уже в ближайшие несколько лет неминуемо столкнется с глобальным кризисом, однако Россию это вряд ли затронет, мало того, ВВП страны покажет уверенный рост.

На это указал глава Сбербанка Герман Греф. По его словам, ведущие экономики мира ждет рецессия.

«Сегодня признаки того, что возможна рецессия, есть», - сказал Греф в интервью РБК.

Греф отметил, что мировая экономика имеет в своем развитии довольно циклический характер, поэтому кризис рано или поздно произойдет. По прогнозу главы Сбера, в 2023 году ВВП России может вырасти на 2%.

«Мы руководствуемся принципом: надейся на лучшее, просчитывай и готовься к худшему, извлекай максимальную пользу из того, что получилось. И это всегда есть в наших стратегических планах. Сейчас мы работаем над трехлетней стратегией и будем закладывать в том числе такой сценарий», - отметил он.

Глава Сбербанка добавил, что в ближайшие три года экономика России будет показывать уверенный рост, если не произойдет непредвиденных катаклизмов.