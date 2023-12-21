Греция названа страной года по версии журнала The Economist

Издание считает, что греческая экономика всего за одно десятилетие сумела выйти из жесточайшего кризиса, став одной из наиболее процветающих.

Издание напомнило, что еще 10 лет назад данная страна считалась одной из наиболее проблемных в Европе, а ее ценные бумаги совершенно не котировались на бирже. С тех пор все радикально поменялось.

«Наш победитель — Греция. Спустя годы болезненной реструктуризации Греция в 2023 году возглавила наш ежегодный список экономик богатых стран мира», - отметили авторы рейтинга.

Помимо этого журнал выделил в своем рейтинге успехи Польши и Бразилии. Первая устояла, несмотря на огромный наплыв украинских беженцев. В ней также поменялась впервые за 8 лет правящая партия. В Бразилии же сменился президент, закончив четырехлетие политического популизма. В то же время Economist отметил, что Бразилия не сумела стать страной года из-за общения ее правительства с Путиным и Мадуро.