Группа компаний «Торг-Комс» ведет строительство нового кузовостроительного завода в Электростали

Более двухсот пятидесяти миллионов рублей инвестирует группа компаний «Торг-Комс» ведет строительство нового контейнеро- и кузовостроительного завода полного цикла в подмосковной Электростали. Об этом сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Ожидается, что на предприятии будут работать три производственные линии по изготовлению контейнеров под мультилифт, контейнеров с открытым верхом (опентоп), а также кузовов для спецтехники. Открыть новый завод планируется уже в мае 2024 года и практически сразу рассчитывают выйти на полную мощность, ведь все технологические процессы уже отработаны и нужно лишь запуститься.

«Символично для нас и то, что реализация этого масштабного проекта приходится на 2024 год, когда группе компаний „Торг-Комс“ исполняется 10 лет», — рассказал генеральный директор Владимир Локтионов.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье стараются оказать максимальную поддержку предпринимателям.