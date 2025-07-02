Группа «Плюс» объявила финансовые результаты по МСФО за 2024 год

АО «Плюс» объявила консолидированные финансовые результаты по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) по итогам прошлого года.

За прошлый год выручка составила 8,6 млрд руб — это в семь раз больше, чем в 2023 году. Скорректированная EBITDA — 2,2 млрд руб. Рентабельность по скорректированной EBITDA — 25,5%. Чистая прибыль составила 1,14 млрд руб. Нематериальные активы — 6,4 млрд руб.

По словам финансового директора компании Маргариты Стюковой, отчетность публикуется впервые. Это — серьезный шаг в подготовке к IPO.

Финансовый директор группы «Самолет» Нина Голубничая отметила, что переход группы «Плюс» к отчетности по МСФО говорит о стремлении к прозрачности. Она добавила, что в перспективе высокие результаты компании положительно скажутся на капитализации «Самолета».

АО «Плюс» — это proptech-компания, которая занимается развитием цифровых сервисов и инфраструктуры продаж на рынке недвижимости.