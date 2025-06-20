Группа Родина и Сбер подписали соглашение о работе над созданием комфортной городской среды вместе с ИИ

Группа Родина и Сбер планируют работать над созданием комфортной городской среды нового уровня, которая будет устроена под запросы жителей, вместе с технологиями искусственного интеллекта. Соответствующее соглашение сооснователь и совладелец Группы Родина Владимир Щекин и заместитель председателя правления Сбера Анатолий Попов подписали на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2025).

Группа Родина уже применяет в своей работе ИИ и получает обезличенные данные жильцов своих кварталов.

«Мы понимаем, в этом районе люди больше увлекаются теннисом или хоккеем, больше любят чай или кофе. Здесь живет больше многодетных семей или молодоженов, которым еще только предстоит завести ребенка. Данные ложатся в основу проектирования новой инфраструктуры», — рассказал Щекин.

По его словам, это позволяет обеспечить граждан всей необходимой инфраструктурой, а также понять, как сделать их жизнь еще более комфортной. Проекты разрабатываются в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Данные анализируют в платформе «НейроСити Лаб», которую запустили совместно с Высшей школой экономики.

«Наш новый партнер Сбер это поддерживает и совместно с ним, совместно с Высшей школой экономики и лабораторией «НейроСити Лаб» мы продолжим эти исследования для применения в девелопменте», — добавил Щекин.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровая трансформация — это очень важная и дающая колоссальный эффект работа.