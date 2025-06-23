Группа «Самолет» представила ESG‑стратегию и новые инвестиционные инструменты на ПМЭФ

Группа «Самолет» представила ESG‑стратегию до 2030 года и новые инвестиционные инструменты на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Об этом сообщили в пресс-службе компании.

В рамках мероприятия спикеры компании отметили, что среди основных вызовов отрасли высокая ключевая ставка, высокие ипотечные ставки и дефицит кадров. На фоне этого в России сократился ипотечный спрос.

Генеральный директор группы «Самолет» Анна Акиньшина уточнила, что в 2025 году в стране выдали 100 тыс. ипотечных кредитов, что на 40% меньше, чем в прошлом. На фоне этого компания приступила к созданию идейных продуктов.

«Покупатель стал избирательным, и он платит не за метры, а за идею. Мы дифференцируем продукт, запускаем серию „уникальных домов“ — эмоционально точных, функционально продуманных. Это и есть инструмент устойчивости. Концептуализация жилья помогает сохранить маржинальность при ограниченной возможной скидке: подход подтверждается мировой практикой нишевого девелопмента», — рассказала Акиньшина.

Кроме того, «Самолет» запустил первый закрытый паевой инвестиционный фонд, который предоставляет инвесторам защищенную целевую доходность до 24% и возможность входа по низкому чеку.

Кроме того, отрасль столкнулась с нехваткой кадров. Чтобы справиться с этим, компания наращивает инвестиции в технологичность строительства и обучение специалистов.

В рамках сессии, которая прошла под эгидой Национального альянса по вопросам социальной и экологической ответственности, корпоративного управления и устойчивого развития, участники также обсудили ESG-повестку в строительстве. Акиньшина рассказала, что в компании приняли стратегию по устойчивому развитию, рассчитанную до 2030 года.

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