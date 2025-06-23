Группа «Самолет» представила ESG‑стратегию и новые инвестиционные инструменты на ПМЭФ
Группа «Самолет» представила ESG‑стратегию на ПМЭФ
Фото: [freepik.com]
Группа «Самолет» представила ESG‑стратегию до 2030 года и новые инвестиционные инструменты на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Об этом сообщили в пресс-службе компании.
В рамках мероприятия спикеры компании отметили, что среди основных вызовов отрасли высокая ключевая ставка, высокие ипотечные ставки и дефицит кадров. На фоне этого в России сократился ипотечный спрос.
Генеральный директор группы «Самолет» Анна Акиньшина уточнила, что в 2025 году в стране выдали 100 тыс. ипотечных кредитов, что на 40% меньше, чем в прошлом. На фоне этого компания приступила к созданию идейных продуктов.
«Покупатель стал избирательным, и он платит не за метры, а за идею. Мы дифференцируем продукт, запускаем серию „уникальных домов“ — эмоционально точных, функционально продуманных. Это и есть инструмент устойчивости. Концептуализация жилья помогает сохранить маржинальность при ограниченной возможной скидке: подход подтверждается мировой практикой нишевого девелопмента», — рассказала Акиньшина.
Кроме того, «Самолет» запустил первый закрытый паевой инвестиционный фонд, который предоставляет инвесторам защищенную целевую доходность до 24% и возможность входа по низкому чеку.
Кроме того, отрасль столкнулась с нехваткой кадров. Чтобы справиться с этим, компания наращивает инвестиции в технологичность строительства и обучение специалистов.
В рамках сессии, которая прошла под эгидой Национального альянса по вопросам социальной и экологической ответственности, корпоративного управления и устойчивого развития, участники также обсудили ESG-повестку в строительстве. Акиньшина рассказала, что в компании приняли стратегию по устойчивому развитию, рассчитанную до 2030 года.
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