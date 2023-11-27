Губернатор Вологодской области Филимонов одним своим фото умудрился обанкротить крупнейший в регионе хлебозавод

Роспотребнадзор приостановил реализацию продукции ООО «Никольский хлебозавод» в Вологодской области. Как сообщают местные СМИ, причиной стал визит на производство нового руководителя региона Георгия Филимонова.

Отмечается, что чиновник накануне заглянул в ходе рабочей поездки на хлебозавод, с целью якобы поддержать хлебопеков, но вышло все с точностью, да наоборот. Прогуливаясь по производственным помещениям, Филимонов поленился снять пуховик с меховым капюшоном и надел небрежно стерильный халат поверх верхней одежды.

В Роспотребнадзоре на фото в соцсетях визита главы региона отреагировали мгновенно и, посчитав его поступок грубейшим нарушением санитарных норм, вынесли решение запретить временно реализацию продукции местных хлебопеков.

Мало того, ведомство вынесло к обязательному исполнению предписание снять не только ранее испеченную продукцию, но и имеющиеся заготовки в тех цехах, которые посещал глава региона. В настоящее время предприятие уже подсчитывает общую сумму убытков. Комментариев от Филимонова на произошедшее пока не последовало.