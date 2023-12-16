HeadHunter: Деды Морозы в России стали получать больше, а Снегурочки меньше

Так, Деды Морозы в России получают за новогодний визит на 15 тысяч рублей больше, чем в прошлом году. Ценник на их приглашение стартует от 35 тысяч рублей. Средняя же сумма — в районе 70 тысяч, отмечают аналитики рекрутингового сервиса.

А вот минимальная зарплата внучек-снегурочек наоборот — сократилась в два раза и составляется сейчас не более 10 тысяч рублей. В среднем же за присутствие внучки Деда мороза платят порядка 40 тысяч рублей (в 2022 году — в районе 50 тысяч).

«Общее число предложений работы актерам и аниматорам в ролях Деда Мороза и Снегурочки в предновогодний сезон 2023/2024 превышает 300 по всей России, что почти в 2,5 раза выше показателя прошлого года», - следует из отчета аналитиков.

Отмечается, что, помимо Деда Мороза, сейчас на новогодних праздниках востребованы – актеры и аниматоры, имеющие опыт работы на мероприятиях с новогодней тематикой.