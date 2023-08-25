Heineken продал российские активы за один евро

Пивоваренный концерн Heineken продал свои российские активы группе «Арнест» за символическую цену в один евро.

В сообщении компании говорится, что выход из России принесет совокупный убыток в 300 млн евро. Heineken владела в России семью пивоваренными заводами. При этом «Арнест» возьмет на себя выплату в рассрочку межфирменного долга российского бизнеса в размере 100 млн евро. Также новые владельцы активов Heineken обязались трудоустроить всех 1800 сотрудников компании, работавших в России.

Сделка не предусматривает опции обратного выкупа.

Heineken собирался окончательно уйти еще в начале года, но сделка затянулась из-за нюансов российского законодательства.

Группа «Арнест» владеет крупным бизнесом по производству косметики, хозяйственно-бытовой продукции и металлических упаковок