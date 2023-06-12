Химки были признаны муниципалитетом-лидером в сфере управления общественными финансами

Химки одержали победу на шестнадцатом Всероссийском конкурсе муниципалитетов в сфере управления общественными финансами.

Как отметил глава округа Дмитрий Волошин, за последние пять лет бюджет муниципалитета увеличился более чем на 60%.

«Это позволяет более эффективно планировать развитие города и реализовывать социально значимые проекты», - подчеркнул он.

Вручение дипломов победителям прошло в рамках конференции «Бюджетная политика муниципальных образований в современных условиях». От Химок награду получила замглавы округа Наталия Гурьева.

Участниками конференции стали главы муниципалитетов, руководители местных финансовых органов, сотрудники финансовых органов российских регионов, эксперты. Они обсудили вопросы укрепления доходной базы муниципалитетов и повышения эффективности бюджетных расходов.