Химки стали одним из лидеров в стране по уровню зарплат

Топ-30 подготовили эксперты РИА Новости. Средняя зарплата в муниципалитете составила 92,4 тыс. рублей. Кстати, по сравнению с аналогичным периодом 2022 года она повысилась на 7,7%.

Глава городского округа Химки Дмитрий Волошин напомнил, что в городе находится более 250 средних и крупных предприятий, создана благоприятная экономическая ситуация, а также достигнут высокий уровень жизни. Это еще раз подтверждают итоги исследования.

«При поддержке губернатора Андрея Юрьевича Воробьева продолжим предоставлять нашим предпринимателям различные гранты и субсидии для содействия их развитию и расширению», - добавил Дмитрий Волошин.

В общей сложности в рейтинг вошло сто российских городов, в том числе, крупнейших мегаполисов страны и административных центров. При составлении учитывалось соотношение размеров зарплат с уровнем потребительской корзины. Среднюю зарплату определяли по статистике крупных предприятий за период с января по июнь текущего года.

Напомним, недавно городской округ Химки оказался в тройке лидеров Подмосковья по индексу цифровизации. Кроме того, муниципалитет занял второе место в стране по качеству городской среды.

Также среди достижений муниципалитета – лидерство в областном рейтинге по эффективности местного самоуправления. Например, Химки оказались на первом месте по эффективному менеджменту в социальной сфере, цивилизованной торговле, организации работы МФЦ. По медиаэффективности городской округ занял второе место, а также шестое – по созданию рабочих мест и привлечению налогов.