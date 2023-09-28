Химки вошли в топ рейтинга Forbes лучших городов Подмосковья для бизнеса

Подмосковные Химки стали вторыми в рейтинге лучших городов Московской области для бизнеса по версии Forbes.

Помимо этого, муниципалитет стал лидером по реализации мер поддержки малого и среднего сегмента предпринимательства.

По словам главы Химок Дмитрия Волошина, округ насчитывает не один десяток тысяч предприятий, для каждого из которых стремятся создать комфортный климат: удобную инфраструктуру и логистику, внедряют субсидии и другие меры поддержки.

«Только в этом году 17 компаний уже получили региональные гранты и субсидии на общую сумму более девяти миллионов рублей», — подчеркнул Волошин.

Каждый предприниматель может получить всю необходимую помощь для старта и развития своего дела на муниципальном, региональном и федеральном уровнях. Так, уже несколько сотен людей, решивших открыть бизнес, получили поддержку в химкинском центре «Мой Бизнес».