Химки вошли в топ рейтинга Forbes лучших городов Подмосковья для бизнеса
Фото: [пресс-служба администрации г.о. Химки]
Подмосковные Химки стали вторыми в рейтинге лучших городов Московской области для бизнеса по версии Forbes.
Помимо этого, муниципалитет стал лидером по реализации мер поддержки малого и среднего сегмента предпринимательства.
По словам главы Химок Дмитрия Волошина, округ насчитывает не один десяток тысяч предприятий, для каждого из которых стремятся создать комфортный климат: удобную инфраструктуру и логистику, внедряют субсидии и другие меры поддержки.
«Только в этом году 17 компаний уже получили региональные гранты и субсидии на общую сумму более девяти миллионов рублей», — подчеркнул Волошин.
Каждый предприниматель может получить всю необходимую помощь для старта и развития своего дела на муниципальном, региональном и федеральном уровнях. Так, уже несколько сотен людей, решивших открыть бизнес, получили поддержку в химкинском центре «Мой Бизнес».